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بالفيديو.. الاتراك من أمام القنصلية المصرية يطالبون بفتح معبر رفح

الجمعة ١٩ يوليو ٢٠٢٤ - ١٠:٣١ بتوقيت غرينتش

نظم الاتراك وقفة أمام القنصلية المصرية في إسطنبول دعما واسنادا لغزة ورفضا لاستمرار الحصار المفروض على القطاع. وطالب المتظاهرون القاهرة بإيجاد حل لفتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.

العالم - مراسلون

من أمام القنصلية المصرية في اسطنبول، وفي تظاهرة غاضبة مساندة لغزة جاء المتظاهرون لهذا المكان من اجل ايصال رسالة واضحة بضرورة فتح معبر رفح كونه البوابة والوحيدة وشريان الحياة لقطاع غزة في ظل تجويع يتعرض له القطاع المحاصر، وفي ظل حرب ابادة.

كثيرة هي الشعارات التي رفعها الناس وهي شعارات متعلقة بضرورة محاسبة الاحتلال الغاصب وتجريمه وتجريم قادته على الجرائم التي ارتكبوها بالاضافة الى ضرورة فتح معبر رفح الدولي كبوابة انسانية لقطاع غزة بالاضافة لضرورة للمقاطعة.

وقال متظاهر تركي "كما ترون، فإن الفظائع المرتكبة في غزة مروعة، وهي جرائم يرتكبها الاحتلال منذ ما يقرب العام ، جئنا الى هنا للقنصلية المصرية لنطالب مصر بفتح الحدود وانقاذ اهلنا وادخال المساعدات ، يجب على مصر ان تتحرك وتوقف هذا التجويع والقتل".

فيما قال اخر "نحن لا نتوقف عن الدعاء لغزة ، ولن نتوقف أيضاً عن ايصال صوت غزة للعالم ، نحن هنا من اجل ان نطالب مصر بعمل آلية لادخال المساعدات ، بل يجب عليهم ان يفتحوا الحدود لنذهب ونقاتل مع اهلنا في غزة ، هذا العدو هو عدونا جميعاً وهؤلاء الضحايا أهلنا ".

ورفعت شعارات متعلقة بالشركات الداعمة لاحتلال الاسرائيلي ، وهذه تظاهرة هي واحدة من ضمن التظاهرات المساندة لغزة والغاضبة والتي تدعو لفك الحصار عن قطع ووقف حرب الابادة المستمرة منذ 285 يوما.

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