إيران تتابع نقل السجناء من العراق

العالم - ايران

وقال علي رضا بيكدلي في تصريح خلال لقاء أهالي السجناء الإيرانيين في منطقة كردستان العراق، إن وزارة الخارجية تتابع عملية إطلاق سراح هؤلاء السجناء.

وقال في هذا اللقاء: خلال زيارة المسؤولين العراقيين وإقليم كردستان العراق إلى طهران وخلال زيارة المشرف على الخارجية إلى أربيل، تمت مناقشة ومتابعة قضية نقل السجناء الإيرانيين، وقد وعد مسؤولو الاقليم بالتعاون والعمل في هذا الصدد.

وأكد أن وزارة الخارجية والقنصلية العامة في أربيل تتابعان إطلاق سراح أو نقل الإيرانيين المسجونين.

وكان رئيس دائرة الحماية القنصلية والقضائية بوزارة الخارجية مجيد رضا بناه قد تحدث بخصوص قضية المواطن الإيراني محمد رضا نوري المسجون في العراق، وقال: لدينا اتفاق مع العراق بشأن نقل المحكومين ونحاول نقلهم إلى البلاد.