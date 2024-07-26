تزامنا مع لقاء نتنياهو ببايدن وهاريس.. متظاهرون مناهضون لحرب غزة ينظمون احتجاجا قرب البيت الأبيض

العالم-الامريكيتان

وهتف المتظاهرون قائلين "اعتقلوا نتنياهو" كما أحضروا دمية تجسد نتنياهو ويديه ملطخة بالدماء وترتدي سترة برتقالية ومكتوب عليها عبارة "مطلوب لارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

كما احتشد الآلاف من المتظاهرين بالقرب من مبنى الكابيتول وساروا في شوارع المدينة رافعين الأعلام الفلسطينية ومطالبين باعتقال نتنياهو.

وخارج محطة واشنطن يونيون للقطارات، أزال متظاهرون الأعلام الأمريكية ورفعوا الأعلام الفلسطينية في مكانها وسط هتافات حاشدة.

وقام بعضهم برسم كتابات جدران (غرافيتي) على النصب التذكاري لكريستوفر كولومبوس.

وفي مرحلة ما، دخل شاب يرفع علم إسرائيل على كتفيه إلى منتصف دائرة الاحتجاج ووقف أمام كاميرات الصحفيين بينما كان الحشد يسخر منه.

وعملت الشرطة على إبقاء الجانبين منفصلين، فيما اقتاد الأمن الرجل بعيدا ولم يتم احتجازه.

وبينما أخلت الشرطة الطريق، سار المتظاهرون لاحقا عبر شوارع المدينة باتجاه مركز التسوق "ناشيونال مول".