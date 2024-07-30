بعد مجزرة مجدل شمس.. هدوء حذر يسود جبهة جنوب لبنان

العالم _ مراسلون

وقال مراسل العالم في جنوب لبنان ان الاحتلال الاسرائيلي يمارس اقصى درجات الحرب النفسية على لبنان وهو يعلم تماما بان هذا الامر لن يؤثر في معنويات ولا ايضا في سير الجبهة المساندة للشعب والمقاومة في فلسطين المحتلة.

واضاف مراسل العالم ان الاحتلال ينفذ جهد استخباراتي كثيف من خلال طائراته المسيرة التي لم تفارق سماء المناطق الجنوبية اللبنانية.

هذا وكانت قد أفادت وسائل إعلام "إسرائيلية"، مساء السبت، بمقتل 10 صهاينة على الأقل وإصابة 30 آخرين جراء سقوط قذيفة على ملعب لكرة قدم في بلدة مجدل شمس بمرتفعات الجولان السوري المحتل .

وكان "حزب الله" أكد أن لا دخل له في القصف الذي استهدف مجدل شمس بالجولان المحتل، ونفى مسؤوليته عن الحادثة.

وهددت تل أبيب بتوجيه ضربة قاسية الى حزب الله كرد اعتباري لا يكترث لضحايا مجدل شمس وإنما لصورة الاحتلال على جبهة الشمال وذلك بعد حملة ادعاءات اسرائيلية كاذبة حملت الحزب مسؤولية الحادث رغم نفي الاخير وتأكيد خبراء ذلك.