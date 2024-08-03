اولمبياد 2024.. انجاز تاريخي للنجم الإسباني في كرة المضرب

العالم - اولمبياد 2024

وتابعت قناة العالم من خلال برنامجها الأولمبي، آخر أحداث النسخة الثالثة والثلاثين من دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في العاصمة الفرنسية، باريس حيث بات الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف ثالثاً عالمياً، في سن الـ21 عاماً أصغر لاعب في تاريخ الألعاب الأولمبية يبلغ نهائي مسابقة كرة المضرب للرجال.

وسيواجه ألكاراز، في النهائي مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أولاً في الدورة.

في مجال أخر، واصل المنتخب المغربي، بطل القارة السمراء تحت 23 عاماً، عروضه القوية وبلغ نصف نهائي مسابقة كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، عندما سحق نظيره الأميركي برباعية نظيفة على ملعب بارك دي برانس في العاصمة وأمام أكثر من خمسة وأربعين ألف متفرجٍ. ويلتقي المغرب الذي يشارك في الأولمبياد للمرة الثامنة في تاريخه، يلتقي في المربع الذهبي مع منتخب إسبانيا الذي حقق بدوره فوزاً كبيراً على اليابان بثلاثية دون مقابل.

في مسابقات كرة السلة صمدت اليونان أمام انتفاضة أستراليا وحققت فوزها الأول في منافسات المجموعة الأولى بسبع وسبعين نقطة لإحدى وسبعين.

في مسابقات الغطس، فاز ثنائي الغطس الصيني المكون من لونغ دوايي ووانغ زونجيوان بالميدالية الذهبية في منافسات الغطس المتزامن من منصة متحركة ثلاثة أمتار للرجال.