مفاوضات الهدنة في غزة وجدوى الدعوة بلا ضغوط..تزويد بحرية الحرس بصواريخ متطورة ودلالات الزمان والمكان

العالم - بانوراما

ومنذ أشهر، تقود القاهرة والدوحة وواشنطن مفاوضات غير مباشرة بين كيان الاحتلال وحركة حماس، غير أنها لم تسفر عن بلورة اتفاق بسبب تعنت تل أبيب ورفضها مطلب حماس بإنهاء العدوان وسحب قواتها من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع .

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تسلم بحرية حرس الثورة الاسلامية الايرانية عددا كبيرا من صواريخ كروز الجديدة المضادة للسفن والطائرات المسيرة.

وتتمتع هذه الصواريخ بقدرات جديدة، بما في ذلك رأس حربي شديد الانفجار وغير قابل للاكتشاف. وهذه الصواريخ تؤدي إلى إحداث أضرار جسيمة وغرق مدمرات العدو. هذا واعلن القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، إضافة الفين وستمئة واربعة وخمسين نوعا من أنظمة الصواريخ والطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية إلى بحرية حرس الثورة،لافتا الى ان البحر أحد الجغرافيات والساحات التي يجب الدفاع فيها عن مصالح الشعب الايراني الحيوية على مساحة واسعة.واضاف سلامي ان طهران وسعت الاشتباك مع العدو إلى أعماق أكبر ،وان يغلق طريق التفوق للأعداء في البحر.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.