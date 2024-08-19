ظهور القمر الأزرق العملاق في السماء الليلة.. فما قصة لونه؟

العالم-منوعات

وسيظهر القمر الأزرق اليوم 19 أغسطس على الساعة 18:26 بتوقيت غرينتش. فإذا كنت تملك تلسكوبا صغيرا أو منظارا، ستكون أمامك فرصة رائعة لمشاهدة القمر إلى جانب زحل، والتمتع بمشاهدة حلقات زحل وجميع التفاصيل الجميلة لسطح القمر.

ووفقا لخبراء الأرصاد الفلكية، ينصح بمراقبة القمر الأزرق العملاق بدءا من غروب الشمس حتى ساعات الليل المتأخرة للحصول على أفضل رؤية، ومن الضروري متابعة توقعات الطقس لتحديد أفضل الأوقات التي تكون فيها السماء صافية لضمان تجربة رصد ناجحة.

ما هو القمر الأزرق؟

والقمر الأزرق ظاهرة حسابية تعتمد على اختلاف طول الشهور القمرية عن الشهور الميلادية، ولا علاقة له باللون الأزرق، بمعنى أن القمر لا يتلون في تلك الليلة باللون الأزرق بأي حال من الأحوال.

ولكن لأن هواة الفلك اعتادوا على تلوين صور القمر الملتقطة في ليالٍ كتلك باللون الأزرق، ظن البعض أن القمر بالفعل يتلون في ليلة القمر بالأزرق.

وهناك نوعان من الأقمار الزرقاء، يشير "القمر الأزرق الموسمي" إلى البدر الثالث في أحد الفصول، الذي مرت به 4 بدور مكتملة.

وبدأ الصيف الحالي يوم 20 يونيو، وشهدنا بدرا في يوم 22 يونيو، ويوم 21 يوليو، والبدر الثالث في 19 أغسطس، أما الرابع فسيكون قبل نهاية الصيف في 18 سبتمبر.

والنوع الثاني فهو "القمر الأزرق الشهري"، وهو البدر حينما يتكرر مرة إضافية في شهر ميلادي واحد، نظرا لأن دورة القمر تستغرق حوالي 29.5 يوما، فإن معظم الأشهر لا تحتوي إلا على قمر مكتمل واحد، ومع ذلك، يحدث مرة واحدة تقريبا كل 2.5 إلى 3 سنوات، ويتصادف حدوث بدرين في الشهر الميلادي الواحد، واحد في أوله والثاني في آخره، ويُطلق على البدر الثاني لقب "قمر أزرق".

ويحدث القمر الأزرق كل عامين إلى 3 أعوام تقريبا، وكان القمر الأزرق الموسمي السابق في أغسطس 2021، أما التالي فسيكون في مايو 2027.