شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على محيط منطقة الحكر بدير البلح

العالم - خاص بالعالم

وشنت طائرات الاحتلال غارة على مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وفي دير البلح، أفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال شنت غارة في محيط منطقة الحكر بدير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الأشخاص، تم انتشال 7 منهم.



كما قصفت مدفعية الاحتلال فجر اليوم، بلدة القرارة ومنطقة السطر الشرقي في خانيونس، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي، الليلة الماضية، شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق طائرة مسيرة القنابل في محيط شركة الكهرباء.



واستهدفت طائرات الاحتلال حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، كما نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مبان سكنية غرب مدينة رفح جنوب القطاع.



ميدانياً، تراجع جيش الاحتلال الإسرائيلي، من شمالي مدينة خانيونس، كاشفاً عن دمار واسع في المباني السكنية وممتلكات الفلسطينيين. وخلال الأيام الماضية، توغلت الآليات الإسرائيلية في المناطق الشمالية للمدينة الواقعة جنوبي القطاع، لكنها تراجعت السبت، وتتموضع الآن في المناطق الشرقية للمدينة.



من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في القطاع خلال 48 ساعة، وصل منها إلى المستشفيات 69 شهيداً وأكثر من 212 جريحا، مشيرة في تقريرها اليومي إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 40 ألفاً و334 شهيداً و93 ألفاً و356 جريحا منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...