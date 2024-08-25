زوار الأربعين يؤكدون الإستمرار بدعم القضية الفلسطينية ومساندة غزة

العالم - خاص بالعالم

وقال عباس الطائي وهو مسؤول باللجنه المنظمه للمسيرة التضامنية:" انطلقت مسيرة قادة النصر من أمام مقام الإمام الحسين ( ع )نصرة لقضية الاسلام والمسلمين، نصرة لدين الله، نصرة لقضية غزة ومظلومية غزة واقامة باعلان الحرب ضد الكيان الصهيوني الغاشم ".



وقال أبو رقية الدراجي قيادي في الحشد الشعبي:" اليوم عوائل الشهداء وعوائل المجاهدين حاضرة في هذه الموكب مع السيدة زينب عليها السلام، ونجدد العهد اليوم وكل يوم ونحن نتألم على أحداث غزة ونتمنى النصر قريبا".

وتزينت المسيرة برفع الاعلام الفلسطينية مع صور شهداء النصر وشهداء الحشد الشعبي الذين ضحوا بانفسهم دفاعا عن ارض الوطن والمقدسات .. حيثُ اكد الجميع على مواصلة طريق الشهداء في تحرير القدس الشريف.

وقال أحمد تقي الساعدي مسؤول في الحشد الشعبي: ها هم أبطال الحشد وأمة الحشد ومحبي الحشد وعوائل الشهداء تواصل في هذه المسيرة السنوية المركزية التي تهتف بهذا النداء هيهات منا الذلة"، لبيك يا حسين لنصرة المظلومين، لنصرة غزة وفي فلسطين وان شاء الله النصر قادم".

وتجسدت القضية الفلسطينية هذا العام بشكلٍ واسعٍ في زيارة الاربعين لتسجلَ صور التكاتف التعاضد مع ابطال غزة، وهي تستلهمُ من الثورة الحسينية مبادى الوحدة والصمود ومقارعة الظالم المتمثل بجرائم امريكا والكيان الصهيوني الغاشم.

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