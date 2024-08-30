فيديو خاص: ماذا قال والد الشهيد أبو شجاع عن حياة ابنه النضالية؟

العالم - خاص بالعالم

قال والد الشهيد القائد محمد جابر للعالم : "إن محمد رغم صغر سنه حيث كان يبلغ 26 عامًا، إلا أن فعله كان كبيرًا حيث أصبح قائدًا كبيرًا في سرايا القدس. في عمر السابعة عشرة، دخل سجون الاحتلال ومكث فيها خمس سنوات. بعد شهر من خروجه، أسس كتيبة طولكرم، وبعدها بسنتين استشهد أبو شجاع".

محمد جابر أبو شجاع، قائد كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس -الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي– وأحد مؤسسيها إلى جانب قائدها الأول سيف أبو لبدة، من مواليد مخيم نور شمس وينتمي لعائلة مهجرة من حيفا في نكبة 1948.

قد استشهد أبو شجاع و4 آخرين يوم الخميس في اشتباكات مع قوات الاحتلال بمخيم نور شمس.