السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤
٠٩:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

المنتخب النسوي الايراني وصيف العالم في بطولة العالم للإنقاذ

المنتخب النسوي الايراني وصيف العالم في بطولة العالم للإنقاذ
السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

فاز منتخب الانقاذ الوطني الايراني للسيدات بالميدالية الفضية في سباق 90 مترا شاطئيا في بطولة العالم للانقاذ بأستراليا.

العالم - ايران

وفي بطولة العالم للانقاذ التي أقيمت على ساحل غولد كوست (Australian Gold Coast) في أستراليا،حصلت سيدات المنتخب الايراني للانقاذ على المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات سباق التتابع الشاطئي 4×90 متر بعد منافستهن مع منتخبات قوية من إسبانيا وأستراليا ومصر وبريطانيا ونيوزيلندا وفرنسا وكندا.

وجاء منتخب مصر للسيدات في المركز الاول ، بينما حل منتخب استراليا للسيدات البلد المضيف في المركز الثالث.

وشارك في هذه البطولة المنتخب الإيراني بتشكيلة تضم مريم محبي ،كجان رستمي ،فائزة عاشوربور وبرديس عبد المحمدي.

روابط ذات صلة

ميدالية برونزية للرياضي الايراني في بطولة آسيا

بزشكيان يهنىء اللاعبة الايرانية بحصولها على المركز الثاني في الألعاب البارالمبية