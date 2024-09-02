الغضب داخل الاحتلال ومأزق نتنياهو.. والتفاعل مع جندي اميركي 'شجاع'

العالم - هاشتاغ

هذا الأمر فجر غضبا داخليا كبيرا ضد نتنياهو. وهذه بعض التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حول ما يجري داخل كيان الاحتلال..

"حسنية صدّيق" كتبت في هذا السياق: قتلاكم قتلوا بايدي دول عظمى تساند "اسرائيل" وهم لا شيء امام الكارثة الكبرى لفلسطين.. 76 عاما من القهر والاضطهاد.. نصف في القبور والنصف الاخر بالسجون وما تبقى من اطفال بالمستشفيات.. الله ينتقم من كل ظالم.

"ماجدة أيوب" بدورها علقت: هاي ضربة قاضية لنتنياهو وعصابته.. 6 جثث لاسرى ما بدو اياهم احياء.. لا يابه هذا الطاغية بتوسلات الاهالي طالما انه واسرته في امان".

تعليق آخر حول هذا الموضوع من "محمود توفيق" وفيه: نتنياهو لن يبقي أي أسير حيا لينجو بمستقبله السياسي.

من منا لا يذكر آرون بوشنيل؟ الجندي الأميركي الذي أضرم النار في نفسه احتجاجا على دعم الولايات المتحدة للإبادة الجماعية في غزة.. اليوم هناك جندي أميركي آخر يعلن مغادرته الجيش وخلعه الزي العسكري للأبد احتجاجا على مشاركة بلاده في الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين.

تفاعل واسع على مواقع التواصل مع ما قام به هذا الجندي الأميركي الشجاع، حيث علقت "فاطمة حسن" وقالت: جندي أميركي شهم بيخلع بزته العسكرية وبيتخلى عن العمل بالجيش الأميركي تعاطفاً مع محنة الشعب الفلسطيني، وإعجاباً بشجاعة مجاهدي حماس واستنكاراً لدعم حكومة بلاده لمذبحة غزة.. فهل بيعملوها عسكريين عرب أو مسلمين حتى رفعاً للعتب؟!

"ديما أزرين" كان لها تعليق ونقرأ فيه: احرار العالم الشرفاء وأصحاب القلوب الواعية التي تقف مع اهل الحق حتى لو اختلف دينهم او عرقهم او لونهم فهم يدركون حق الادراك ان العالم الذي يتم تجاهل الضعفاء الابرياء فهو عالم لا قيمة له.

أما "رندة" فكتبت: جاهِد بموقف أو حتى بكلمة ولا تكن شيطان أخرس!!!

عندما اعتقلت السلطات الفرنسية مؤسس تطبيق تلغرام الروسي بافل دوروف، أوردت تهما عديدة وجهتها إلى دوروف وزعمت أنها السبب في اعتقاله في فرنسا. وسائل إعلام فرنسية كشفت مؤخرا السبب الحقيقي للاعتقال وهو يتعلق بمصالح خاصة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة على هذا الموضوع، ومن هذه التعليقات ما كتبته "فاطمة": دوروف هو ملياردير ولديه موارد استخباراتية كاملة من بلد إلى آخر. خلف الكواليس أراد دوروف أن يتم القبض عليه وعقد صفقة مع ماكرون والمخابرات العسكرية الفرنسية، ما هو معروف بالفعل هو أن ماكرون هو وكيل ثلاثي.

"شريف" ايضا كان له تعليق وفيه: غباء الرئيس الفرنسي.. ماكرون لم يستطع ان يفرق بين رئيس تكنولوجيا المعلومات والمسؤول الاول على منصة تليجرام واسمه "نيكولاي دوروف" وبين رئيس الأعمال "بافل دوروف".

فيما علق "حشداوي": مؤسس تلغرام المسجون حالياً في فرنسا، كان ضيف ايمانويل ماكرون قبل ست سنوات، وبعدها تم اختراق هاتفه الشخصي من فرنسا والامارات.

من كندا، رسالة تضامن مع أهالي غزة وأطفال غزة تحديدا. طلاب أحد المدارس الكندية أطلقوا حملة تضامن قاموا فيها بتدوين أسماء أكثر من 15 ألف طفل فلسطيني استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع. شاهد الفيديو..