بزشكيان: اقتدار وامن البلاد اليوم مدينان لقدرات القوات المسلحة

العالم-إيران

وخلال لقائه اليوم السبت، كبار قادة جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جامعة القيادة والاركان (دافوس) التابعة للجيش، أشار بزشكيان إلى أهمية الهيكل المنهجي للقوات المسلحة وقابليته للتعميم على المجالات الإدارية الأخرى في الدولة وأضاف: في علم الإدارة يتم استخراج أعلى وأدق التقييمات من الأنظمة العسكرية ومن ثم تدريسها وتنظيرها في الجامعة، كما أن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية يتمتع ببنيته المنهجية القادرة على نقل خبراته القيمة في هذا المجال إلى الأقسام المختلفة.

وشدد على أن قوة الجيش يجب أن تستخدم لخدمة الشعب، وليس لقتل النساء والأطفال الأبرياء والمضطهدين، وأشار إلى أن الذين يتشدقون بحقوق الإنسان والديمقراطية يقيمون الدنيا ولا يقعدونها بسبب سوء سلوك حكومة ما مع عدد من مواطنيها، ولكن أمام انظارهم تقصف النساء والأطفال والمستشفيات في غزة، ولا يصدر منهم اي صوت، وفي منتهى الوقاحة يتحدثون عن حقوق الانسان خلف المنابر، وهو أمر مخز للغاية.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه لو لم تكن لدينا هذه القدرات الدفاعية اليوم لارتكب هؤلاء المجرمون نفس الجرائم بحق شعبنا بلا حياء ولا رحمة، وأضاف: لماذا لا يستطيعون ذلك؟ لأنكم ابناء الجيش الغيارى، أصبحتم أقوياء وأنشأتم قدرات دفاعية لشعبنا لذا لا يجرؤون على فعل مثل هذا الشيء؛ أنتم فخر الوطن وشرفه وزينته، ​​والحكومة في خدمتكم ولن تتخلى عن كل ما تستطيعه من أجل تعزيز هيبة ودعم القوات المسلحة، وأتمنى أن تظلوا في القمة بهذه الصلابة والاقتدار وأن يكون ذلك باعثا على المزيد من الفخر للشعب والوطن.