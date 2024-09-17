العالم - خاص بالعالم

ولفت سرور إلى أنه إعتداء إجرامي سيبراني بكل ما للكلمة من معنى، استهدف ليس فقط مقاومين بل مدنيين يعملون في شتى الإختصاصات حيث انه بما يقارب 2500 انسان مستهدف في كل المدن اللبنانية وفي كل المناطق اللبنانية، وهذا ما يشكل عدوانا سافرا بكل معنى الكلمة.

ونوّه سرور بأن المقاومة الآن ستدرس كل الخيارات وهي جاهزة لكل الإحتمالات على المستوى السياسي، هذا الاستهداف كبير والقراءة الاستراتيجية تشير بأن العدو قام باختراق كبير، ويجب أن يكون هناك تحقيق لمعرفة من هي سلاسل التوريد التي تواطأت بهذا الموضوع، وكيف فخخت هذه الاجهزة، وما هي الطريقة التكنولوجية للتفجير التي حصل، وهي أسئلة كثيرة، ولكن واقع المقاومة الآن وقيادة المقاومة منكبة على دراسة كل الوقائع وكل السيناريوهات والخيارات مفتوحة في هذا المجال.

وأوضح سرور أن الكيان الاسرائيلي منذ أيام وهو يستعد على كل المستويات في سبيل ان يقوم بعمل ما، وإن الاسرائيلي هو أجبن من أن يقوم بأي توغل بري، وقد استنفذت الكثير من الامور لديه بالتعاطي مع المقاومة التي عرفت كيف تردعه بشكل جيد وكيف تنزل به ضربات موجعة في المستوطنات الشمالية وحتى هو يعرف جيدا اصرار المقاومة وصبرها وشباب المقاومة الذين بالفعل تدربوا على مدرسة الصبر، تدربوا على مدرسة أخذ القدرات بشكل كبير، وبالتالي فإنه يدرك جيدا بأن هكذا عمل مجرم المقاومة لن تسكت عليه.

وكانت قد أعلنت وسائل إعلامية لبنانية بأن كيان الاحتلال فجّر بواسطة تقنية عالية أجهزة الاتصالات اللاسلكية المحمولة باليد لقوات من "حزب الله" في أكثر منطقة في البلاد.

وحسب المعلومات فإن أجهزة الـpagers انفجرت بحامليها في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع شرق لبنان والجنوب (النبطية، الحوش، بنت جبيل، صور).

التفاصيل في الفيديو المرفق ...