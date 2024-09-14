وزير الخارجية المصري يزور إيران قريبا

العالم - مصر

وبحسب وكالة مهر للأنباء، فقد نشرت صحيفة العربي الجديد تقريرا أشارت فيه إلى جهود مصر لخفض التوتر في البحر الأحمر وكتبت أن القاهرة تسعى إلى إيجاد صيغة لحل الأزمة السياسية في اليمن من خلال التواصل مع جماعة انصارالله وإيران.

ويذكر التقرير أن الدافع الأساسي للقاهرة لهذا الإجراء هو حماية مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، لأن التوتر في البحر الأحمر أثر بشكل كبير على الملاحة في قناة السويس، كما أثرت هذه القضية أيضًا على الدخل القومي المصري من النقد الاجنبي.

وبحسب الصحيفة، فقد اتخذت مصر الإجراءات اللازمة لاستضافة وفداً من حركة أنصار الله اليمنية خلال الأيام المقبلة. وتأتي هذه الإجراءات بالتنسيق مع السعودية وتركيا، وتماشيا مع جهود حل الأزمة السياسية في اليمن.

وفي هذا السياق، زعمت الصحيفة أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي سيزور إيران خلال الأيام المقبلة، كما سيتوجه وفد أنصار الله اليمني إلى القاهرة.