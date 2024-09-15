المنتخب الإيراني يفوز بلقب الوصافة في بطولة آسيا للووشو + صور

العالم – إيران

واختتمت بطولة الووشو الآسيوية العاشرة، التي استضافتها ماكاو وحضرها لاعبو الووشو من 23 دولة، أعمالها بفوز الصين بلقب البطولة وإيران بلقب الوصافة.

وكان آخر ممثل لإيران هو محمود نصيري الذي ذهب للقاء "بالتاباييف" من قرغيزستان في النزال النهائي ليفوز بالميدالية الذهبية في وزن 90+ كغم وحصل على الميدالية الذهبية بفوزه في هذا النزال.. وكان هناك أربعة أشخاص يشاركون في هذا الوزن، وقد وصل نصيري إلى النهائي بفوزه على "جياهو كاي" من هونج كونج.

وفي نهاية هذه البطولة حصل المنتخب الإيراني على 7 ميداليات ذهبية و3 فضيات و5 برونزيات وحصل على لقب الوصافة.

وأقيمت النسخة السابقة من هذه البطولة عام 2016، واستضافتها الصين تايبيه، وفاز المنتخب الإيراني بلقب الوصافة بنفس عدد الميداليات، وبعد ثماني سنوات تكررت نفس النتيجة.

وفازت الصين بالبطولة بـ15 ذهبية وفضية واحدة، كما حصلت فرق هونج كونج وماليزيا وماكاو على الألقاب التالية.

ولمنتخب إيران في هذه الجولة من المنافسات حصل كل من زهرا كياني (ميداليتين)، وياسمين باقرزاده، وشهربانو منصوريان، وعلي خورشيدي، ومحمد رضا ريغي، ومحمود نصيري على 7 ذهبيات، وأميرحسين همتي، وصديقة دريايي، وسهيلا منصوريان على ثلاث ميداليات فضية، وهليا أسديان، وسوكند سينكايي، ومحمد فرهادي، ورضا عبد الله وفريق الدراما النسائي المكون من شخصين (كياني-إسديان) على 5 ميداليات برونزية.

وفازت كياني بالميدالية الذهبية في مسابقة تشانغ كوان للسيدات بمجموع نقاط 9.703، بينما فازت لاعبة ماكاو (9.696) واليابان (9.690) بالميداليات الفضية والبرونزية على التوالي.

وفي وقت سابق من البطولة، فازت كياني أيضا بالميدالية الذهبية في مسابقة جيانشو للسيدات بمجموع نقاط 9.686.

كما فازت لاعبة إيرانية أخرى تدعى هليا أسديان بالميدالية البرونزية بمجموع نقاط 9.676.

إضافة إلى ذلك فازت لاعبة الووشو الإيرانية سهيلا منصوريان بالميدالية الفضية في بطولة آسيا للووشو 2024 في ماكاو.



وفي وزن تحت 65 كغم للسيدات، فازت منصوريان بالميدالية الفضية بعد خسارتها أمام مقاتلة صينية 3-1 في نهائي مسابقة الساندا.

وفي البطولة السابقة، هزمت منصوريان منافسين من المملكة العربية السعودية والهند للوصول إلى النهائي.

هذا وفازت اللاعبة ياسمين باقر زاده بالميدالية الذهبية في بطولة آسيا للووشو 2024 في ماكاو.

ولعبت ياسمين باقر زاده في وزن 70 كغم ضد منافستها من الصين في المباراة النهائية وحصلت على الميدالية الذهبية.

وأقيمت بطولة آسيا للووشو 2024 في ماكاو من 9 إلى 15 سبتمبر.