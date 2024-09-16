السيد الحوثي يتلقى رسالة خاصة من السنوار وهذا ما جاء فيها

العالم - اليمن

وقال يحيى السنوار في الرسالة إن عملية طوفان الاقصى جاءت لتوجيه ضربة للمشروع الصهيوني في فلسطين والمنطقة، ونشكر انصار الله على عاطفتهم الصادقة وارادتهم الصلبة التي رايناها في الميدان ورسائلهم.

واضاف: أبارك وصول صواريخكم لعمق كيان الاحتلال متجاوزة طبقات الدفاع ومنظومات الاعتراض، ولقد استيقظت فلسطين على خبر عمليتكم ضمن المرحلة الخامسة من مراحل مشاركتكم في معركة طوفان الاقصى.

وتابع السنوار: أبطال الجيش اليمني ابدعوا بتطوير قدراتهم العسكرية حتى وصلت الى عمق الكيان الغاصب.. أبرق للشعب اليمني العظيم الذي ما فتئ عبر تاريخه عن نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ولاتزال ميادين اليمن العزيز تشهد على موقف الشعب اليمني من قضية فلسطين اسبوعيا منذ بدأت معركة طوفان الاقصى.

وأردف: يعيش شعبنا في قطاع غزة بين حالة المعاناة من العدوان والحصار وحالة المقاومة الباسلة التي تقودها كتائب القسام.. القسام خاضت هجوم 7 اكتوبر باقتدار قل نظيره وتخوض معركة دفاعية على مدار عام كامل ارهقت العدو واثخنت فيه.

وأكد السنوار؛ "أطمئنكم بأن المقاومة بخير وأن ما يعلنه العدو محض اكاذيب وحرب نفسية"، و"أعددنا انفسنا لخوض معركة استنزاف طويلة تكسر ارادة العدو السياسية كما كسر طوفان الاقصى ارادته العسكرية".

وقال مخاطبا السيد الحوثي في رسالته: تظافر جهودنا معكم ومع اخواننا بالمقاومة الباسلة في لبنان والعراق سيكسر هذا العدو وسيلحق به الهزيمة.