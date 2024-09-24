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مراسل العالم:

صواريخ حزب الله تدحض مزاعم الاحتلال بشأن اضعاف قدراته

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٤٠ بتوقيت غرينتش

اكد مراسل العالم في القدس المحتلة ان هجمات حزب الله الصاروخية على المواقع العسكرية الاسرائيلية التي وصفها الاعلام العبري بالموجة الضخمة، تأتي كرد على الادعاءات بشأن ضرب مئات الاهداف من منصات الصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى التي يمتلكها حزب الله.

العالم _ مراسلون

وقال مراسل العالم ان هذه الصواريخ التي يطلقها حزب الله تنفي مزاعم بان هناك اضعاف للقدرات الصاروخية لحزب الله.

واضاف مراسل قناة العالم ان استهداف المواقع العسكرية النوعية التابعة للاحتلال ياتي في اطار الرد على مجازر الاحتلال في لبنان وفلسطين.

واكد مراسل العالم ان هدف الاحتلال من التصعيد ضد لبنان هو الضغط على حزب الله لفصل الجبهة اللبنانية المساندة لغزة من اجل لوصول الى اتفاق ولكن لن تكون هناك اي مرونة من قبل حزب الله سوى وقف الابادة في قطاع غزة ومن ثم التوجه الى التفاوض.

هذا وشنت المقاومة اللبنانية فجر اليوم الثلاثاء، هجوماً صاروخياً استهدف قواعد عسكرية اسرائيلية في مناطق شمالي فلسطين المحتلة، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه.

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