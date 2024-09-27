شاهد/انسحاب وفود دول منها ايران اثناء كلمة نتنياهو بالامم المتحدة!

العالم - الاحتلال

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات تظهر انسحاب العديد من الوفود العربية والدولية ومنها الجمهورية الاسلامية الايرانية وتركيا، وذلك للتعبير عن رفضهم لحديث نتنياهو المتهم بتنفيذ الإبادة الجماعية ضد أهالي قطاع غزة الفلسطيني.



وسُمع تعالي أصوات في القاعة أثناء خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وردد دبلوماسيون في الأمم المتحدة هتافات ضد رئيس وزراء الاحتلال، قبيل إلقائه كلمته في الأمم المتحدة، احتجاجا على مواصلة العدوان في غزة ولبنان.

الجدير بالذكر أن نتنياهو يلقي كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الوقت الذي طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحقه وبحق وزير حربه يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

ونفذت شرطة نيويورك اعتقالات بحق أكثر من عشرين متظاهرا، تجمعوا أمام مقر إقامة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في نيويورك، قبيل إلقائه كلمة في الأمم المتحدة.

ورفع المتظاهرون قبل اعتقالهم لافتات، تطالب بمحاكمة نتنياهو باعتباره مجرم حرب، بفعل ما قام بارتكابه من مجازر بحق الفلسطينيين في غزة.

ومنذ اللحظة الأولى لوصول نتنياهو لحي منهاتن، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة، انطلقت المسيرات الجماهيرية في عدة شوارع، لإعلاء صوتهم احتجاجاً على الجرائم التي يرتكبها نتنياهو وجيشه بحق الشعب الفلسطيني منذ قرابة العام، وما يحدث من عدوان آخر على الشعب اللبناني منذ أيام.

ومن المقرر ان يستمر النشطاء في التظاهر أمام مقر إقامة نتنياهو طوال فترة تواجده في نيويورك، من أجل الضغط على الوفود المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة لإنهاء الحرب بأسرع وقت.

وأدان العديد من زعماء العالم العدوان الإسرائيلي خلال كلماتهم أمام الأمم المتحدة هذا الأسبوع.

واكد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان في كلمته التي القاها مساء الثلاثاء، في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بان الكيان الصهيوني قد مني بالهزيمة في غزة ولا يستطيع إعادة بناء أسطورة جيشه الذي لا يقهر بالممارسات الاجرامية والوحشية ومحاولات توسيع نطاق الحرب، مؤكدا على ضرورة ايقاف همجية الكيان الجنونية في العدوان على لبنان.

وقال الرئيس بزشكيان، لقد شاهدت شعوب العالم طبيعة الكيان الإسرائيلي في العام الاخير. لقد رأت كيف يرتكب قادة هذا الكيان الجرائم، اذ قتلوا خلال أحد عشر شهراً أكثر من 41 ألف إنسان بريء في غزة، معظمهم من النساء والأطفال الأبرياء لكنهم يعتبرون الإبادة الجماعية وقتل الأطفال وجرائم الحرب وإرهاب الدولة "دفاعا مشروعا"! والمستشفيات ورياض الأطفال والمدارس "أهدافا عسكرية مشروعة"!.

وأضاف: إن الطريقة الوحيدة لإنهاء كابوس انعدام الأمن المستمر منذ 70 عامًا في غرب آسيا والعالم هو استعادة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. ونقترح أن يقرر كل الشعب الفلسطيني، سواء أولئك الموجودين الآن في وطنهم أو أولئك الذين أجبروا على مغادرة ديارهم ، مستقبلهم في استفتاء وطني.