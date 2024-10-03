شاهد.. لحظة تفجير قنبلة بجنود لواء غولاني في مارون الراس اللبنانية

العالم – خاص بالعالم

فبعد إفشالها محاولات قوات الاحتلال التسلل والإلتفاف على بلدات يارون وكفركلا والعديسة ومارون الراس جنوبي لبنان فجّرت المقاومة عبوة سجيل بقوة مشاة إسرائيلية حاولت التسلل باتجاه جبانة بلدة يارون موقعة أفرادها بين قتيل وجريح.



وسبقت المقاومة ذلك بتفجيرها عبوة ناسفة بقوة من لواء غولاني في منطقة ترتيرة في بلدة مارون الراس كانت تحاول الالتفاف من الجهة الغربية للبلدة وأوقعتهم بين قتيل وجريح.



كذلك فجرت المقاومة عبوتين ناسفتين بقوة مشاة إسرائيلية كانت تحاول التسلل ايضا باتجاه بلدة مارون الراس، وتصدت بقذائف المدفعية لمحاولة تقدم لقوات الاحتلال عند بوابة فاطمة .

وفيما اعترفت أوساط الاحتلال وإعلامه بمقتل أربعة على الأقل من لواء غولاني وبتوجه المروحيات لإجلاء المصابين من منطقة الحدود مع لبنان إثر ما أسموه حدثا أمنيا صعبا وغير عادي في الشمال أكد مصدر ميداني في المقاومة الإسلامية أن مقاوميها يتصدون لكل محاولات تقدم قوات النخبة في جيش الاحتلال على أكثر من محور في جنوب لبنان بمختلف أنواع الأسلحة والعبوات ويكبدونهم خسائر فادحة في العدة والعديد.



وأوضح المصدر أن ضربات المقاومة النوعية أفشلت أي تقدم إسرائيلي معادٍ داخل الأراضي اللبنانية مشيرا الى استهداف أماكن تحشد جنود الاحتلال وخطوط التقدم على امتداد الحافة الأمامية داخل الأراضي المحتلة ومؤكدا أن كمائن المقاومة المُعَدّة مسبقا ألحقت عددًا كبيراً من الخسائر في صفوف قوات الاحتلال.

وفي حين اعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال بانفجار طائرة مسيّرة بالجليل الغربي بالإضافة إلى رصد انفجارات اثر صواريخ اطلقت باتجاه الجليل الأعلى أعلنت المقاومة عن تنفيذها أكثر من عشرين عملية بين إطلاق صواريخ واستهداف تجمعات عسكرية في العديد من المستوطنات وتفجير عبوات ناسفة.



واستهدفت المقاومة بصليات صاروخية وصواريخ فلق وبركان تجمعات لقوات الاحتلال في مستوطنات يرؤون وكفرجلعادي وسعسع وشوميرا والبصة وأفيفيم وأدميت وثكنة راميم ومسكفعام وموقعي شتولا والراهب وحانيتا وفي منطقة الثغرة .



كما استهدفت المقاومة بصلية صاروخية مدينة طبريا المحتلة وبصاروخ موجه دبابة ميركافا في مستوطنة نطوعة.

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