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العميد قاآني يضع حدا لشائعات استشهاده

العميد قاآني يضع حدا لشائعات استشهاده
الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

وجه قائد قوة القدس التابعة لحرس الثورة الاسلامية العميد اسماعيل قاآني، رسالة الى المؤتمر الدولي للتضامن مع اطفال وشباب فلسطين، المنعقد في العاصمة الايرانية طهران، لينهي بذلك، التقارير الغربية التي تحدثت عن استشهاده اثر الغارة الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت قبل أيام .

العالم - ايران

يتبع ..

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