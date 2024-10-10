عراقجي يختتم زيارته للسعودية ويتوجه الى قطر

العالم - ايران

وكان عباس عراقجي قد التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان، وبحث معه مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها، وذلك خلال لقاء عُقد في الرياض، امس الأربعاء.

واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وحضره من الجانب السعودي وزير الدفاع خالد بن سلمان، و وزير الخارجية فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد العيبان بينما حضر من الجانب الإيراني سفير ايران في الرياض علي رضا عنايتي، ومسؤولين كبار من وزارة الخارجية الإيرانية.

وكان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي قد بحث مستجدات المنطقة مع نظيره السعودي، خلال لقاء عقد بمقر وزارة الخارجية السعودية في الرياض نهار الأربعاء.

وتطرق اللقاء وفق بيان الخارجية السعودية إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وشهد مناقشة المستجدات في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.وزير الخارجية الإيراني يجري جولة في المنطقة تشمل السعودية وقطر ودولاً أخرى في المنطقة، وتركز على مناقشة القضايا الإقليمية، والعمل على وقف «الجرائم الإسرائيلية» في قطاع غزة ولبنان.