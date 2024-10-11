اليونفيل تتهم قوات الإحتلال الإسرائيلي باستهداف القبعات الزرق

العالم – خاص بالعالم



سلطات الاحتلال لا تنكر هذه الهجمات بل تطالب جنود القبعات الزرق بالتراجع جنوب لبنان لمسافة خمسة كيلومترات وتعديل آلية القرار الأممي الذي يقضي بحصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية بالجيش اللبناني والقوات الدولية.

وقال داني دانون مندوب الكيان الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة:"إسرائيل ستفعل ما يلزم لإبعاد 'حزب الله' عن حدودها الشمالية. طلبنا من قوات اليونفيل الانتقال إلى الشمال لتجنب المخاطر أثناء القتال، لكنهم اختاروا البقاء

استهداف القوات الدولية هو الاخطر في ظل التصعيد الراهن وأثار عاصفة من الانتقادات واعتبرته روما التي تعد من أكبر المساهمين في القوة الأممية؛ أنه قد يرقى الى 'جرائم حرب'.

وقال غويدو كروسيتو - وزير الدفاع الإيطالي: الأعمال العدائية المتكررة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية تمثّل انتهاكات خطرة للغاية لقواعد القانون الإنساني الدولي".

وزارة الخارجية اللبنانية نددت بأشد العبارات بالاستهداف الاسرائيلي الممنهج والمتعمد.

ووصفت اليونيفيل الهجمات على قوات حفظ السلام بأنها 'انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي'.

وقال أندريا تيننتي المتحدث باسم اليونيفيل: إن قوات حفظ السلام عازمة على البقاء في مواقعها على الرغم من الهجمات وأوامر الجيش الإسرائيلي بالمغادرة.

وأعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم بانه غير مقبول ويجب عدم تكراره؛ بينما دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل تل ابيب إلى الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي

واستدعت فرنسا سفير كيان الاحتلال، وقالت خارجيتها إن هذه الهجمات تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.

كذلك طالبت اسبانيا تل أبيب بضمان أمن القبعات الزرق. كما طالبت المجتمع الدولي بالتوقف عن بيع أسلحة لجيش الاحتلال.

ايرلندا ايضا اكدت ان أي استهداف لليونيفيل أمر متهور ويجب وقفه

في الاثناء تعتزم باريس وروما عقد اجتماع للدول الأوروبية الأربع المساهمة في اليونيفيل، وهي فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وإيرلندا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...