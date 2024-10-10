العالم-لبنان

واعلنت مصادر لبنانية عن استشهاد 18 شخصا على الاقل واصابة 92 اخرين بالعدوان الاسرائيلي على شارع النويري بمنطقة راس النبع.

ويأتي هذا العدوان كجزء من سلسلة اعتداءات متكررة تستهدف مناطق سكنية متعددة في لبنان.

من جهته، أعلن "حزب الله"، عن تصديه لـ8 عمليات تسلل قامت بها قوات الاحتلال جنوب لبنان، إضافة إلى شن 9 هجمات على شمال دولة الاحتلال، منذ فجر الخميس، أبرزها منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا.



ومنذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، وسع الاحتلال نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ نحو عام، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.