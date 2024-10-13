هذا ما دعا إليه وزير الخارجية الإيراني بخصوص لبنان وغزة

العالم – خاص بالعالم

عراقجي وخلال مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي فؤاد حسين شدد على أن المنطقة تعيش مرحلة نزاعات تعود جذورها الى الكيان الإسرائيلي، وقد تتطور إلى حرب شاملة، فيما أكد استمرار إيران في محاولاتها لإيصال المساعدات للنازحين سواء في لبنان أو سوريا.

وزير الخارجية العراقي أن استمرار الحرب على لبنان وغزة، وتوسيعها باتجاه إيران، واستغلال العراق ممرا أمر غير مقبول، محذرا من خلق أزمة طاقة دولية في حال اتساع رقعة الحرب.

اللقاء الثاني أجراه عراقجي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حيث أعرب عراقجي عن تقديره للمواقف العراقية في تهدئة الأوضاع في المنطقة فضلا عما جرى تأمينه من مواد إغاثية للمنكوبين في غزة ولبنان'، مؤكدا أن 'زيارته تأتي من أجل المزيد من تنسيق الجهود والتشاور في مسارات الأوضاع، وأن بلاده تتفق مع المساعي العراقية لمنع اتساع الحرب'.

أما رئيس الوزراء العراقي فقد شدد على أن الأولويات التي تعمل عليها الحكومة الحالية، في ما يتعلق بأوضاع المنطقة، تتمثل في وقف العدوان الصهيوني على غزة ولبنان، ومنع الكيان الغاصب من توسعة ساحة الصراع، إضافة إلى إسناد كل الجهود المبذولة في هذا المسار، وتأمين وصول مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة، وفي لبنان الشقيق.

كما التقى عراقجي مع الرئيس العراقي وبحث معه آخر المستجدات في المنطقة وتطورات العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.

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