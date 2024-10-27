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كاميرا العالم ترصد آثار الدمار ببلدة العباسية جنوب لبنان بسبب العدوان

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

يعتبر المدخل الغربي لبلدة العباسية في جنوب لبنان الشريان الحيوي الذي يربط قرى شرق مدينة صور ببعضها البعض، هذا المدخل لم يكن بعيدا عن استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية له بعدد من الغارات التي سوت بعض ابنيته بالارض لتظهر حجم إمعان الاحتلال باستهدف المدنيين وتدمير ممتلكاتهم.

العالمخاص بالعالم

وتواجدت كاميرا العالم مرة جديدة الى بلدة العباسية من مدخلها الغربي، هذا المدخل الذي يسمى بمشاريع تاج الدين والرز، هو مجموعه مباني سكنيه يتوسطهما احد المساجد الدينية.

ولفت مراسلنا إلى أن الغارات الإسرائيلية التي طاولت المكان لم توفر شيئا على الاطلاق من باصات المدارس، الاملاك الخاصة، المحال التجارية، الأبنية السكنية، وقد سوّيت جميعها بشكل كبير بالارض ليس إلا لسبب واحد وهو انها تريد ان تمعن أكثر في قتل المدنيين وايذائهم وتدمير ممتلكاتهم.

وأشار مراسلنا إلى المبنى الذي كان مؤلفا من أربع أو خمس طبقات وقد سوي تماما بالارض لم يبق منه سوى بعض الاثاثات المنزلية كالثياب والأمتعة الخاصة بالفراش وغيرها والعاب الاطفال لتبقى دليلا وشاهدا على ما يقترفه الإحتلال الاسرائيلي من جرائم بحق البشر والحجر.

ونوه مراسلنا إلى أن هذه المنطقة تحديدا تصنف سكنية بامتياز نظرا لكثافة التجمعات السكنية فيها الى ايضا كثافه المباني التي يقطنها ليسوا من نفس البلدة إنما من اكثر من منطقة جنوبية.

وأكد مراسلنا أن هذا المشهد هو دليل آخر ودليل دامغ على أن الإحتلال الاسرائيلي لازال يتذرع بانه يحاول أن يضرب أو على الاقل كما هو يزعم يستهدف نقاط عسكرية وماشابه.

مضيفا، اننا أمام هذه الصورة الواقعية نتلمس اكثر وضوحا بأن كل هذه الأهداف هي أهداف مدنية، هذا هو ديدن الإحتلال الإسرائيلي يتعاطى مع الحجر والبشر وكأنه يقارع خيالا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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