17شهيدا بعدوان اسرائيلي على مدرسة تأوي نازحين بمخيم النصيرات

العالم- فلسطين

وأعلنت مستشفى العودة بالنصيرات عن استشهاد 17 شهيدا و42 مصابا معظمهم أطفال في قصف إسرائيلي على مدرسة للنازحين في مخيم النصيرات.

وفي التفاصيل فقد استهدف قصف إسرائيلي مدرسة الشهداء التي تؤوي آلاف النازحين وتعج بالأطفال والنساء قرب النادي الأهلي في مخيم النصيرات.

ويتعمد جيش الاحتلال منذ قرابة شهر استهداف مراكز ومدارس تأوي نازحين في القطاع، وكان آخرها قبل أيام في قصف لمدرسة أبو حسين الابتدائية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والتي تؤوي نازحين في مخيم جباليا.

كذلك، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 55 شهيدًا و132 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق وزارة الصحة، التي أكدت أن عددًا من الضحايا لايزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

مدرسة الشهداء في مخيم النصيراتوقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن الطواقم الطبية انتشلت جثماني شهيدين إثر قصف الاحتلال حي الجنينة شرق مدينة رفح الفلسطينية، فيما استشهد فلسطيني آخر في قصف حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، بينما أصيب عدد من الفلسطينيين إثر استهداف دراجة نارية في منطقة التنور شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم أطفال وإصابة عدد آخر، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وفي مدينة خان يونس، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلًا في منطقة معن شرق المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,847 فلسطينيًا، وإصابة 100,544 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.