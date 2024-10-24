حزب الله: تدمير دبابة ميركافا بصاروخ موجّه في عيتا الشعب

العالم-لبنان

وقال الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وأثناء اشتباك مجاهدي المقاومة الإسلامية فجر يوم الخميس 24-10-‌‏2024 مع قوات العدو الإسرائيلية في عيتا الشعب تم تدمير دبابة ميركافا بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".

وقال "حزب الله" في بياناته: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة:

قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:30 من فجر يوم الخميس مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية.

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:30 من فجر يوم الخميس تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مسكفعام بصلية صاروخية.

أثناء اشتباك مجاهدي المقاومة الإسلامية فجر يوم الخميس مع قوات العدو الإسرائيلية في عيتا الشعب تم تدمير دبابة ميركافا بصاروخ موجه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 10:30 قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية ‏شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية.‏

قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 11:00 مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية ‏كبيرة. ‏

قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 مدينة نهاريا بصلية صاروخية كبيرة جدا.

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:15 تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية.

يخوض مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 اشتباكات عنيفة في بلدة عيتا الشعب من مسافة صفر بِمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والصاروخية، وعند تدخل دبابة ميركافا للإسناد استهدفها المجاهدون بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح، وما زالت الاشتباكات مستمرة.

قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 12:15 قاعدة سنط جين (قاعدة لوجستية تابعة ‏لقيادة المنطقة الشمالية) بين مستعمرة نهاريا ومدينة عكا المحتلة بصلية صاروخية كبيرة. ‏

‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 تجمعا لجنود ‏العدو الإسرائيلي شرقي بلدة عيترون بصلية صاروخية وقذائف المدفعية.

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:15 قوات جنود ‌‏العدو الإسرائيلي أثناء تقدمها عند مثلث عديسة - رب ثلاثين - الطيبة بالأسلحة الرشاشة والصاروخية ‏وأجبروها على التراجع".