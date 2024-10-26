آلاف الأتراك أمام القنصلية الأمريكية في إسطنبول.. ماذا حدث هناك؟

العالم - مراسلون

شارك آلاف المواطنين، يوم الجمعة، في فعالية تضامنية حاشدة مع فلسطين أمام القنصلية الأمريكية في إسطنبول، استجابة لدعوات النفير العالمية التي دعت الجماهير لحصار السفارات والمقرات الدبلوماسية التابعة للدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللبنانية، مرددين هتافات تطالب بضرورة تجريم الولايات المتحدة لمساندتها المستمرة للاحتلال، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد المتظاهرون في كلماتهم وشعاراتهم أن التضامن الشعبي مستمر، وأن الشعوب لن تصمت أمام الجرائم والانتهاكات المتواصلة التي يتعرض لها الفلسطينيون.

وقال إبراهيم يولماز لقناة العالم:"جئنا اليوم من كافة مناطق مدينة إسطنبول إلى هنا، أمام قنصلية الشيطان الأكبر أمريكا، والتي لم تتوقف عن دعم الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة وكذلك لبنان، نحن جئنا لنقول لإخواننا في غزة ولبنان. نحن معكم دائماً وأبداً وسنبقى متواصلين بنصرتكم على جميع المستويات".

وقال عبدالله هاكان:"يجب على الأمة العربية والإسلامية أن تتحركَ بشكل أكثر جدية من أجل نصرة غزة ولبنان، ومن أجل المطالبة بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي ووقف حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة، والتي استهدف فيها الأطفال والنساءَ والشيوخ ودمّر المنازل والمساجد والمستشفيات".

اما فرقان أوغلو فقال:"لا يمكن تصور حجم الإجرام الصهيوني ضد أهلنا في غزة ولبنان، وأعتقد أن حرب الإبادة الجماعية على الشعبين الفلسطيني واللبناني تستدعي تحركاً واسعاً على المستوى الحكومي والشعبي وفي كافة الميادين وعلى كافة المستويات".

وتأتي هذه التظاهرة ضمن سلسلة من الفعاليات العالمية المناصرة لفلسطين، والتي تهدف للضغط على المجتمع الدولي من أجل إيقاف الدعم للاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بوقف العدوان المستمر بحق الفلسطينيين.