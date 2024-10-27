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كوبا والصومال تنددان بالعدوان الإسرائيلي على إيران

كوبا والصومال تنددان بالعدوان الإسرائيلي على إيران
الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٩ بتوقيت غرينتش

أدانت كوبا بشدة العدوان الإسرائيلي على عدد من النقاط في إيران، محذرة من خطورة هذا التصعيد الإسرائيلي الجديد على أمن المنطقة.

العالم - ايران

وقال وزير الخارجية الكوبي "برونو رودريغيز"في تصريح: “إننا ندين الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران والذي يشكل تصعيداً جديداً وخطيراً للصراع الحالي في الشرق الأوسط”.

ونبه رودريغز إلى أن التصرفات الإسرائيلية التي تحظى بدعم سياسي ولوجستي وعسكري أمريكي يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة لا رجعة فيها على المنطقة.

هذا واصدر مقر الدفاع الجوي الايراني بيانا حول العدوان الصهيوني على عدة نقاط عسكرية في البلاد فجر اليوم السبت والتصدي له بنجاح من قبل المنظومة الشاملة للدفاع الجوي.

الصومال تندد بالعدوان الإسرائيلي على إيران

هذا وأعربت الصومال عن إدانتها واستنكارها للعدوان الإسرائيلي الذي تعرضت له للجمهورية الإسلامية الإيرانية والذي يعد إنتهاكا لسيادتها ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية.

وأكدت الصومال على موقفها الثابت في رفضها لإستمرار التصعيد في المنطقة وتوسع رقعة الصراع الذي يهدد أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.

وتجدد الصومال مطالبتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم لوقف هذه الممارسات التي تهدد مستقبل المنطقة، كما تؤكد على ضرورة إتخاذ خطوات جادة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وفقا للقوانين والمواثيق الدولية.

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