شاهد.. هكذا اغتال الصهاينة الكلمة وقتلوا صوت الحقيقة

العالم - لمحة

الجريمة واحدة والقاتل واحد والهدف واحد حيث استشهد منذ بدء العدوان على القطاع 180 صحفياً بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من القطاع، لتكون مجزرة الصحفيين في غزة الأكثر دموية في التاريخ الحديث.

يحاول كيان الاحتلال من خلال قتل المنابر الإعلامية في القطاع حجب الحقائق وإخفاء المجازر التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني ولا يعلم أن كل فرد في القطاع هو صوت حق يصدح في الآفاق.

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ولم يكتف جيش الاحتلال باغتيال الكلمة في غزة، بل ذهب إلى كتمها في عدوانه على لبنان، باستهداف مقر إقامة الصحفيين في الجنوب.

استراتيجية تكميم الأفواه لدى جيش الاحتلال لا تميز بين ما إذا كان في زمن العدوان أو غيره، فهو متمرس في قتل صوت الحقيقة.



مجازر كيان الاحتلال بحق الصحفيين، ألا تعتبر جريمة بحق حرية التعبير؟

فماذا فعلت المنظمات الإنسانية والإعلامية الدولية إزاء تكرار هذه الجريمة في القطاع والضفة ولبنان؟

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