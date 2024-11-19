تفاصيل زيارة وزير الخارجية السوري للعاصمة الإيرانية طهران

العالم – خاص بالعالم

بسام صباغ الذي يزور طهران لأول مرة كوزير للخارجية السورية اجتمع بنظيره الإيراني عباس عراقجيK حيث بحث الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها العدوان على غزة ولبنان وكذلك توطيد العلاقات في كافة المستويات السياسية والعسكرية والإقتصادية والثقافية.

وخلال مؤتمر صحفي جمع النظيرين شدد عراقجي على وقوف طهران الى جانب سوريا في مواجهة التهديدات الإسرائيلية.

كما أكد عراقجي ضرورة خروج القوات الأجنبية من الأراضي السورية وحفظ سيادة كافة الأراضي السورية، مثمنا الموقف السوري في دعم محور المقاومة.

من جهته، وصف وزير الخارجية السوري مباحثاته مع نظيره الايراني في مسار تعزيز التعاون بين البلدين بالايجابية، مشددا على حق طهران ودمشق في الدفاع عن أراضيهما و موقف بلاده الثابت في دعم المقاومة.



طهران ودمشق مرة أخرى تؤكدان على المضي قدما في مسار تعزيز العلاقات وفي مواجهة التحديات والمخاطر تحت أي ظرف كان في إطار توثيق العلاقات بين حلقات محور المقاومة.

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