العالم – خاص بالعالم

بصليةٍ من الصواريخ النوعية استهدفت المقاومة قاعدة تسرفين التي تحتوي على كليات تدريب عسكرية بالقرب من مطار بن غوريون جنوب تل أبيب.



لتعاود بعد ساعات استهداف مواقع للاحتلال في المدينة وتجبر مئات آلاف المستوطنين على الاختباء في الملاجىء.



وبصليات صاروخية متتالية استهدفت المقاومة ثكنة يؤاف ومعسكر كيلع وقاعدة راوية التي تضم مقر كتائب ‏المدرعات ‏التابع للواء 188 في جيش الاحتلال في الجولان السوري المحتل.



وفيما قصفت المقاومة بصليات صاروخية مستوطنات غورن وروش بينا وبار يوحاي وسعسع وكريات شمونة وكتسرين وبيريا وميرون وكفرسولد في الجليل الأعلى استهدفت بصاروخين موجّهين منزلًا يتحصّن فيه مجموعة من جنود الاحتلال ودبابة ميركافا في مستوطنة المطلة ما أدى إلى مقتل وجرح من بداخل المنازل وإلى احتراق الدبابة ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح. وبصاروخٍ نوعيّ استهدفت المقاومة تجمعًا للقوات في المستوطنة عينها وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة.



و‌بمسيّرة انقضاضيّة هاجمت المقاومة مقر ناحل غير شوم وهو مقر ‏لوائي لفرقة الجليل'91' الذي يتبع لقيادة المنطقة كذلك قصفت المقاومة مدينة صفد المحتلة بصليةٍ صاروخية.



جيش الاحتلال أقر باختراق أكثر من 200 صاروخ لأجواء فلسطين المحتلة متحدثا عن وقوع إصابات في المستوطنات ومن جراء التدافع وأقر بإصابة ثلاثة عشر عسكريا خلال اليومين الماضيين في جنوب لبنان مع العلم أن هذه الإقرارات التي تخضع للتعتيم وللرقابة العسكرية جاءت قبيل إعلان إعلام الاحتلال عن مواصلة مروحياته نقل إصابات من الحدود مع لبنان ومن المستوطنات.



وفيما أقرت إذاعة جيش الاحتلال أن الرشقة الصاروخية على منطقة الوسط استثنائية بكل معنى الكلمة صرح عضو مجلس مستوطنة أفيفيم أن أجزاء كبيرة من المستوطنة تحترق حرفيا من منازل ومصانع تعبئة ومناطق زراعية هذا فضلا عن إصابة نحو عشرة جنود فيها وبينهم حالات خطرة بحسب مصادر إسرائيلية.

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