شاهد/قدرات صاروخ 'جهاد 2' الذي استخدمه حزب الله لأول مرة

العالم- لبنان

وكان حزب الله أعلن في بيان أنه استهدف موقع الرمثا وثكنة معاليه غولاني التابعين لجيش الاحتلال الإسرائيلي بصواريخ "جهاد 1" و"جهاد 2".

ونشر حزب الله بطاقةً تعريفيةً كشفت عن مواصفات صاروخ "جهاد 2"، وهو صاروخ "أرض - أرض" نقطوي، يستخدم في دكّ التحصينات وتدمير التحشدات مع قدرة على الخرق، طوّره مجاهدو المقاومة الإسلامية.

ومميزات الصاروخ هي كالآتي:

- وزن الرأس الحربي 250 كلغ.

- المدى 20 كلم.

- يعمل بالوقود الصلب.

- صاروخ ارض ارض نقطوي.

- صناعة وتطوير مجاهدي المقاومة الاسلامية.

- يستخدم في دك التحصينات وتدمير التحشدات مع قدرة على الخرق.

- دخل الخدمة بتاريخ 11/5/ 2024.

واستهدف حزب الله في سلسلة من العمليات نفذها الثلاثاء، تجمعًا لقوات الاحتلال في الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة مارون الراس برشقة صاروخية. كما استهدف مصنع المواد المتفجرة في الخضيرة جنوب مدينة حيفا برشقة من الصواريخ النوعية، وقاعدة ميرون لإدارة العمليات الجوية برشقة صاروخية.

واستهدف الحزب تجمعات لقوات الاحتلال في مستوطنات مرغليوت وكريات شمونة ويفتاح ودلتون برشقة صاروخية لكل منها.