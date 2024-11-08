كازاخستان تستضيف اجتماعا دوليا حول سوريا في إطار 'صيغة أستانا'

العالم - سوريا

وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة: "في الفترة من 11 إلى 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، سيُعقد الاجتماع الدولي الـ22 بشأن سوريا في أستانا ضمن إطار عملية أستانا.

وأضاف البيان أنه من المقرر أن تُعقد في اليوم الأول مشاورات ثنائية وثلاثية بين الوفود، وفي اليوم الثاني ستستمر المشاورات، وبناء على النتائج سيتم عقد جلسة عامة".

وكانت أعمال الاجتماع الدولي الـ21 حول سوريا بموجب صيغة أستانا انطلقت في العاصمة الكازاخستانية في الـ24 من يناير/كانون الثاني الماضي، حيث تضمن بيانه الختامي في بنده الأول التأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.