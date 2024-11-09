الاحتلال ألقی 5 أضعاف قنبلة هيروشيما علی غزة

العالم - مراسلون

لا مكان في القطاع الا وطاله القصف وان كان يتركز الان في شمال القطاع، حيث هناك كل ادوات القتل تجمعت في مكان واحد.

لا مساعدات انسانية تدخل القطاع، فالمعابر كلها مغلقة والعالم وكأنه اعتاد مشهد القتل، يقتل الناس هنا حرقاً وجوعاً وعطشاً وحرماناً من العلاج أيضاً.

تخبر الارقام عن جزء من المشهد المروع وان كانت عاجزة عن توصيفه بدقة، عداد الشهداء يقترب من 45 الف شهيد 17000 منهم من الأطفال و 11700 من النساء؛ وهو ما يعني ان 72 بالمئة من الشهداء هم من الاطفال والنساء.

اما اعداد الجرحي فتجاوزت حاجز 102 الف جريح خمسة وسبعين بالمئة منهم من الاطفال والنساء ايضاً.

هذه الاعداد من الشهداء والجرحى يضاف اليها 10 الاف في عداد المفقودين تحت الركام.

اما بنية غزة التحتية فقد دمر الاحتلال 70‎%‎ منها تقول الارقام التي وثقتها جهات دولية ان الاحتلال دمر 150 الف وحدة سكنية بشكل كامل و200 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي.

كل هذا القتل والتدمير ولازال العدو يواصل الحرب والابادة، مستمراً بالقاء مزيد من القنابل على بقعة لاتتجاوز 360 كم مربع فخلال 400 يوم من الحرب القى العدو مايزيد 85,000 طن من المتفجرات على القطاع اي ما يعادل خمس مرات قوة قنبلة هيروشيما.