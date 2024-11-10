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مروحية اسرائيلية تستهدف خيمة ملاصقة لخيمة مراسل العالم

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

وثقت کاميرا قناة العالم الدمار الهائل الذي خلفه القصف الاسرائيلي لخيام النازحين في مستشفی شهداء الاقصی في ديرالبلح.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم ان جيش الاحتلال الاسرائيلي استهدف للمرة التاسعة خيام النازحين داخل مستشفی شهداء الاقصی في غارة مفاجئة ومباغتة، ما أدی الی استشهاد واصابة مواطنين فلسطين.

وأکد مراسل قناة العالم ان الخيام المستهدفة، ملاصقة لخيمة الصحفيين، لاسيما خيمة قناة العالم.

وقال مصطفی جعرور وهو صحفي فلسطيني شاهد عيان علی الجريمة، ان طائرة مروحية قصفت الخيام دون سابق انذار فأصيب 3 صحفيين.

هذا المشهد، تکرر عدة مرات داخل مستشفی شهداء الاقصی، فالاحتلال الاسرائيلي يرکز باستهدافه علی خيام النازحين ويخلف کل مرة، أعداد کبيرة من الشهداء والجرحی ودمار بخيام النازحين الفلسطيني.

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