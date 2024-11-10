حقيقة وفاة نجل معمر القذافي في السجن

العالم - ليبيا

وقال رومانس، إن موكله لا يزال على قيد الحياة، وذلك ردّا على تقارير شاركها مستخدمون على الإنترنت منذ مساء أمس السبت، تحدثت عن وفاته داخل سجنه، بعد تدهور حالته الصحية.

وأضاف رومانس في تصريح صحفي، أن هانيبال القذافي يتمتع بصحة جيدة وأن هذه الأخبار غير صحيحة.

ومنذ مساء أمس السبت، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا بخبر وفاة نجل القذافي في السجون اللبنانية بسبب تعرضه لفشل كلوي حاد.

وهي ليست المرة الأولى التي ينتشر فيها خبر وفاته، حيث سبق أن تحدثت منشورات مطلع العام الجاري، عن تعرضه لأزمة قلبية أودت بحياته، قبل أن يظهر في صور مسربة بثتها وسائل إعلام لبنانية شهر أبريل الماضي، من داخل زنزانته.

ويتهم القضاء اللبناني، إلى نجل معمر القذافي بكتم معلومات تتعلق بمصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين الذين فُقدوا في العاصمة الليبية طرابلس عام 1978، إثر وصولهم بدعوة من معمر القذافي، والاشتراك في جريمة إخفائهم.