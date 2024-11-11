يحيی سريع: اطلقنا صاروخ فرط صوتي وهذا شرط ايقاف اطلاق الصواريخ

العالم - اليمن

عملية جديدة مهمة ودقيقة نفذتها القوات المسلحة اليمنية في قلب كيان الاحتلال الاسرائيلي حيث استهدفت القوة الصاروخية اليمنية قاعدة ناحال سوريك العسكرية جنوب شرق يافا في فلسطين المحتلة.

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قال إن العملية العسكرية نفذت بصاروخ فرط صوتي من نوع فلسطين 2 وحققت إصابة دقيقة ما أدى إلى نشوب حريق في محيط الموقع المستهدف في يافا المحتلة.

وشدد سريع على أن القوات المسلحة اليمنية ورداً على جرائم العدو الصهيوني في غزة ولبنان سوف تواصل عملياتها العسكرية، وإن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان.

من جهته اعترف جيش الاحتلال الاسرائيلي بالعملية اليمنية وقال انه رصد صاروخ أطلق من جهة الشرق مدعياً اعتراضه قرب القدس المحتلة قبل أن يدخل مجالها الجوي. هذا وأظهرت مشاهد آثار سقوط صواريخ اعتراضية على مستوطنة بيت شيمش واشتعال النيران فيها وسط اندلاع صفارات الإنذار.

وفي سياق العدوان الامريكي البريطاني على اليمن شن الطيران عدواناً جوياً جديدا على اليمن مستهدفا محافظتي عمران وصعدة شمالي البلاد. مصادر محلية قالت أنّ الطيران الأميركي والبريطاني شن سبع غارات على مفرق برط وسفيان في محافظة عمران، وثلاث غارات على منطقة الرحبه في مديرية الصفراء التابعة لمحافظة صعدة شمالي اليمن ما ادت الى اضرار واسعة في ممتلكات المواطنين. هذا وكانت السلطات اليمنية قد أفادت بتعرّض العاصمة صنعاء لثلاث غارات أميركية بريطانية مساء السبت. المسؤولون اليمنيون اكدوا في تصريحات متعدده أنّ استمرار الغارات الامريكية البريطانية لن يثني اليمن عن مواصلة العمليات العسكرية المساندة لغزة مهما كانت.