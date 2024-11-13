مؤسسات حقوقية فلسطينية: 11700 حالة اعتقال في الضفة

العالم - فلسطين المحتلة

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام"، عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان قولهم في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل أعلى حصيلة لحالات الاعتقال في مدينتي الخليل والقدس.

وأشارت إلى أن حالات الاعتقال والاحتجاز التي طالت صحفيين بلغت 135 صحفيًا وصحفية، تبقى منهم رهنّ الاعتقال 58 من بينهم 6 صحفيات، و31 صحفياً من غزة على الأقل ممن تم التّأكّد من هوياتهم.

وفيما يتعلق بالاعتقال الإداري، أشارت لوصول عدد أوامره لأكثر من عشرة آلاف أمر ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء.

واوضحت مؤسسات الأسرى، أن حملات الاعتقالات المستمرة يرافقها جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها: عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب.

كما طالت عمليات تدمير واسعة بالبُنى التّحتية تحديدًا في مخيمات طولكرم، وجنين ومخيمها، وهدم منازل تعود لعائلات أسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم كرهائن، إضافة إلى استخدام معتقلين دروعاً بشرية.

وإلى جانب حملات الاعتقال هذه، نفذت قوات الاحتلال إعدامات ميدانية، لأفراد من عائلات المعتقلين.

وتطرق بيان المؤسسات للأسرى الذين استهشهدوا داخل السجون منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة العام الماضي، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 41 أسيرًا ممن تم الكشف عن هوياتهم وأعلن عنهم، من بينهم 24 شهيدا من معتقلي غزة إضافة إلى العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا في السّجون والمعسكرات ولم يفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم، إلى جانب العشرات الذين تعرضوا لعمليات إعدام ميداني.

وأوضح البيان، أن 39 أسيرًا ممن استشهدوا وأعلن عنهم منذ بدء حرب الإبادة محتجزة جثامينهم، وهم من بين 50 أسيرًا من الشهداء يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم، ممن تم الإعلان عن هوياتهم.

وبينت أن هذه المعطيات لا تشمل أعداد حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف، علمًا أنّ الاحتلال اعترف أنه اعتقل أكثر من 4500 مواطن من غزة أفرج عن المئات منهم لاحقا، مشيرة إلى أنّ الاحتلال اعتقل المئات من عمال غزة في الضّفة، إضافة إلى مواطنين من غزة كانوا متواجدين في الضّفة بهدف العلاج.

ويبلغ إجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أكثر من 10 آلاف و200، أما المعتقلين الإداريين فيبلغ عددهم 3343.

وعن الأسرى الذين صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة (بالمقاتلين غير شرعيين) والذين اعترفت بهم إدارة السجون فقد بلغ 1627 أسيرًا، علما أن هذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

ووصل عدد الأسيرات المعلومة هوياتهنّ 97 أسيرة في سجون الاحتلال، من بينهن ثلاث من غزة معلومة هوياتهن وهن في سجن الدامون، فيما يبلغ عدد المعتقلات إداريا 31، عدد الأسيرات المذكور لا يشمل كافة الأسيرات من غزة، قد يكون هناك أسيرات في المعسكرات التابعة للاحتلال.

وأوضحت مؤسسات الأسرى أن عدد الأسرى الأطفال فهو لا يقل عن 270 طفلاً.

وأوضحت أنه قبل السابع من أكتوبر 2023، بلغ عدد إجمالي الأسرى في السجون أكثر من 5250، وعدد الأسيرات 40، فيما بلغ عدد الأطفال في السجون 170، وعدد الإداريين نحو 1320.ض