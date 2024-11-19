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قائد الثورة مخاطبا الشعب اللبناني: نحن معكم ولسنا منفصلين عنكم

قائد الثورة مخاطبا الشعب اللبناني: نحن معكم ولسنا منفصلين عنكم
الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٤ بتوقيت غرينتش

أكد قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي خامنئي في رسالة شفوية إلى الشعب اللبناني الصامد والمقاوم : نحن معكم ولسنا منفصلين عنكم، نحن نشاطركم آلامكم ومعاناتكم وأوجاعكم.

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وافاد الموقع الرسمي لقائد الثورة الاسلامية ان سماحته قال في هذه الرسالة: نحن لسنا منفصلين عنكم. نحن معكم. نحن وأنتم واحد. اننا نتشارك معكم في آلامكم ومعاناتكم وأوجاعكم. نحن نتألم معكم ونشعر بنفس مشاعركم.

وأضاف سماحته: ألمكم هو ألمنا، ومعاناتكم هي معاناتنا، ونحن لسنا منفصلين عنكم.

وأصدر قائد الثورة الإسلامية هذه الرسالة الشفوية ردا على رسالة من المنشد ميثم مطيعي، الذي كان قد سافر إلى لبنان مع مجموعة من الناشطين في الفرق الجهادية ضمن حملة "إيران متضامنة"، لتوزيع مساعدات الشعب الإيراني على الشعب اللبناني المقاوم.

وكان مطيعي قد جلب هدايا الشعب اللبناني إلى قائد الثورة وقبل الرحلة الثانية طلب من سماحته أن يبعث برسالة الى الشعب اللبناني الصامد.

وقال : لقد نقلت رسالة قائد الثورة هذه إلى الشعب اللبناني في مختلف المحافل، مما اسعدهم وشجعهم (على المقاومة والصمود).

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