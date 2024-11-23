شاهد.. خطر إندلاع حرب عالمية ثالثة أصبح جديا وحقيقيا

العالم – خاص بالعالم

التحذير يأتي في أعقاب إطلاق روسيا صاروخا فرط صوتي، ردا على استخدام أوكرانيا صواريخ'ستورم شادو'البريطانية وصواريخ أتاكمز الأميركية بعيدة المدى ضد أهداف روسية الأمر الذي ندد به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائلا إن لروسيا الحق في ضرب أي دولة غربية تدعم أوكرانيا بمثل هذه الأسلحة.

خطر التصعيد حذر منه أيضا رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان الذي أشار إلى إن من الخطأ التقليل من شأن ردود الفعل الروسية.

وقال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان:"يجب ألا يتم اعتبار تعديلات عقيدة روسيا النووية على أنها خدعة أو مجرد تحذير كما إن من الخطأ التقليل من شأن رودود الفعل الروسية".



بوادر الحرب العالمية لمح لها وزير الحرب الأميركي لويد أوستن الذي كشف أن آلافا من القوات الكورية الشمالية المحتشدة في روسيا ستشارك قريبا في القتال ضد القوات الأوكرانية.

فيما قال وزير الحرب الأميركي لويد أوستن:"هناك نحو عشرة آلاف عنصر من الجيش الكوري الشمالي موجودون في منطقة كورسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا والمحتلة جزئيا من جانب قوات كييف، وقد تم 'دمجهم في التشكيلات الروسية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر في وقت سابق بإنتاج كمية كبيرة من الصاروخ البالستي الجديد فرط الصوتي أوريشنيك ومواصلة اختباره في الأوضاع القتالية، وذلك بعد استخدامه لضرب أوكرانيا مشيرا إلى أن روسيا تطور أنظمة متقدمة مماثلة.

من جانب آخر فإن هناك تصعيدا متوازيا تشهده الساحة الأوكرانية حيث سلط تقرير بصحيفة التايمز الأمريكية الضوء على احتمال لجوء أوكرانيا إلى تطوير السلاح النووي إذا توقفت الولايات المتحدة عن تقديم الدعم العسكري تحت إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

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