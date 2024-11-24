فرصة فريدة في تاريخ العالم للتخلص من 'اسرائيل'

العالم - جوا الصندوق

وقال سيف دعنا في حديث لبرنامج "جوا الصندوق" علی شاشة قناة العالم ان ميول مؤشر تراجع الهيمنة الاميركية علی العالم نحو الأسفل، بدأ بعد الحرب العالمية الثانية.

وأوضح ان المساهمة الاميركية في الانتاج العالمي كان 38 الی 40 بالمئة خلال حقبة 1950، وقد تراجعت اليوم الی 17 الی 18 بالمئة وهذا يعتبر فارق هائل.

وأضاف انه في حقبة 1950، لم تكن هناك دول منافسة لأمريكا، لكن اليوم أصبحت الصين تنافس الولايات المتحدة وتتجاوزها ببعض المقاييس.

وأكد ان هذه المسألة مهمة جداً من الناحية التاريخية وعلی الشعوب ان تسأل نفسها "ماذا تريد ان تفعل لتحقيق أهدافك ومصالحك كشعب وكأمة؟" وهذا هو السؤال الذي كان علی العرب ان يسألوا انفسهم منذ فترة طويلة.

وأضاف سيف دعنا:"نحن أمام فرصة تاريخية، القوة المهيمنة الكونية التي تقف خلف الكيان الذي يسبب كل المشاكل للوطن العربي والاسلامي وتحديداً في فلسطين، فماذا يجب ان نفعل لنغير هذا الواقع ونستغل هذا الظرف التاريخي المهم والمفصلي ونستغل هذه المرحلة الانتقالية التي يمر فيها العالم".

وشدد الكاتب العربي علی ان العرب والمسلمين أمام فرصة تاريخية اذا لم يستغلوها سوف يفوتهم القطار واذا استغلوها سيعيش ابناءهم واحفادهم في عالم أفضل بكثير من عالم فيه الكيان الصهيوني.