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شاهد حصيلة الدبابات الإسرائيلية التي دمرها حزب الله اليوم بجنوب لبنان

الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

أفاد حسين عز الدين مراسل العالم في مدينة صور جنوب لبنان، باستهداف المقاومة الإسلامية لـ3 دبابات ميركافا تابعة لجيش الإحتلال الإسرائيلي بصواريخ موجهة في بلدة البياضة الجنوبية، مما أدى إلى إصابتها إصابات مؤكدة.

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وأشار مراسلنا إلى أن دوي صفارات الإنذار في مستوطنة"كريات أتّا "التي تقع في محيط مدينة حيفا المحتلة منوها أن المقاومة كانت قد اصدرت حتى اللحظة 38 بيانا تحدثت فيه عن مجمل ما جرى اليوم من خلال المواجهات والصليات الصاروخية.

ولفت مراسلنا إلى أن المقاومة أكدت في بياناتها الاخيرة لها تدمير3 دبابات إسرائيلية في محيط بلدة البياضة غرب بلده شمع بصواريخ موجهة وتدمير دبابة ميركافا غرب بلدة دير ميماس وتدمير دبابة ميركافا ايضا في الاطلال الشرقية لبلدة الخيام حيث يربو عدد الدبابات المدمرة لهذا النهار على الـ4 دبابات والمعلن عنهم بإطار العمليات.

وكان قد قال حزب الله في بيان له، إن "مجاهدي المُقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند الساعة 16:45 من مساء اليوم الأحد 24-11-2024، ثلاث دبابات ميركافا بصواريخ موجّهة، عند الأطراف الشرقية لبلدة البياضة".
وأوضح الحزب، أن "الاستهداف أدى إلى تدمير الدبابات، ووقوع من فيها بين قتيل وجريح".

وأعلن حزب الله، بوقت سابق من اليوم الأحد، عن استهداف قوة إسرائيلية في محيط موقع الراهب وسقوط أفرادها قتلى وجرحى.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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