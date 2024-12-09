اللواء موسوي: القوات المسلحة مستعدة لمواجهة أي تهديد

العالم - ايران

وعلى هامش مراسم إحياء أسبوع الابحاث الذي أقيم في جامعة القيادة والاركان التابعة للجيش (دافوس) اليوم الاثنين،صرح القائد العام للجيش الإيراني اللواء "عبد الرحيم موسوي" بأن القوات المسلحة كالمعتاد مستعدة لمواجهة أي تهديد وهي في اهبّة الاستعداد دائما.

وبالاشارة الى ان يطمئن الشعب الايراني ولا يُشغل باله حيال جاهزية القوات المسلحة،اكد اللواء موسوي على ان إيران لا تعتمد فقط على قواتها المسلحة وهي دولة فريدة من نوعها في العالم وجميع مكونات المجتمع تدافع عن مُثُل البلاد وتقوم بواجباتها سويا.