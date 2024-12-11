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ايران تشارك باجتماع لدعم السلام والأمن والتنمية يعقد في تركمانستان

ايران تشارك باجتماع لدعم السلام والأمن والتنمية يعقد في تركمانستان
الأربعاء ١١ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

عُقد اجتماع مجموعة أصدقاء الحياد من أجل السلام والأمن والتنمية المستدامة بمشاركة نائب وزير الخارجية الإيراني في تركمانستان.

العالم-ايران

وانطلق أعمال الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة أصدقاء الحياد من أجل السلام والأمن والتنمية المستدامة اليوم الأربعاء في فندق "ييلدز" بالعاصمة عشق آباد.

وشارك كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، كممثل عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الاجتماع.

وتأسست مجموعة أصدقاء الحياد من أجل السلام والأمن والتنمية المستدامة بمبادرة من تركمانستان في الأمم المتحدة، بهدف الحفاظ على السلم والأمن الدوليين واتخاذ تدابير جماعية فعّالة لمنع وإزالة التهديدات التي تواجه السلام ومواجهة الأعمال العدوانية. وقد انضمت حتى الآن 25 دولة إلى هذه المجموعة.

والجمهورية الإسلامية الإيرانية أصبحت عضوًا في مجموعة أصدقاء الحياد من أجل السلام والأمن والتنمية المستدامة منذ 9 مايو 2023.

من المقرر أن يستمر الاجتماع لمدة يومين قادمين.

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