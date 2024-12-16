روسيا ستسحب جميع قواتها العسكرية من سورية في غضون شهر

العالم-سوريا

وقال "المرصد أبو أمين - 80" التابع لوحدات الرصد العاملة إلى جانب إدارة العمليات العسكرية، في حديث مع "العربي الجديد"، إن روسيا سحبت خلال اليومين الماضيين 10% من قواتها العسكرية القتالية من سورية إلى روسيا، مؤكداً أن طائرتين من طراز "إل 76 - يوشن"، وطائرة من طراز "أنتونوف إن-22" (البجعة العملاقة) تشارك على دفعتين أو ثلاث دفعات يومياً بنقل المعدات العسكرية من قاعدة "حميميم" إلى روسيا.

وأشار "أبو أمين - 80" إلى أن كلّ البواخر والبوارج الروسية انسحبت من الساحل السوري إلى روسيا، في ظل الإبقاء على قاعدة "حميميم" (الجوية) في منطقة جبلة، وقاعدة مطار القامشلي شمال شرقي محافظة الحسكة، وقاعدة طرطوس على الساحل السوري، والتي ستنسحب تباعاً إلى روسيا في مدة أقصاها شهر.

وكانت القوات الروسية قد سحبت يوم الجمعة الفائت، 7 نقاط مراقبة من ريف محافظة القنيطرة، ومن حدود منطقة الجولان السوري المحتل جنوبي سورية، عبر رتلين عسكريين إلى قاعدة "حميميم" الجوية، تزامن معها سحب رتل من مطار "التيفور" العسكري بريف حمص الشرقي، وسحب جزء من المعدات العسكرية في مطار القامشلي بريف محافظة الحسكة الشمالي الشرقي، إلى القاعدة نفسها، وذلك تحضيراً لنقلها إلى روسيا.

وأشار "العربي الجديد" في تقرير سابق صدر قبل أيام، إلى أن عدد الطائرات الحربية في قاعدة "حميميم" الجوية يبلغ 22 طائرة حربية موزعة بين طائرات من طراز "سوخوي - 24"، و"سوخوي - 34"، بالإضافة إلى طائرتين حربيتين من طراز "سوخوي - 57"، وطائرتين اثنتين من طراز "إيه-50"، وطائرة من طراز "أنتونوف إن - 22"، وبينت المصادر، أن مطار القامشلي يضم 7 طائرات حربية روسية من طراز "سوخوي - 34"، وطائرة من طراز "أنتونوف إن - 22"، مشيرةً، إلى أن منظمات الدفاع الجوي الروسية من طراز "إس 400" التي كانت منتشرة في جبل الحيلوني بريف منطقة مصياف في ريف محافظة حماة الغربي، تم سحبها إلى قاعدة "حميميم" الجوية.