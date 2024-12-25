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في رسالة الى مؤتمر الصلاة ..

قائد الثورة يؤكد على أداء الصلاة في اول وقتها

قائد الثورة يؤكد على أداء الصلاة في اول وقتها
الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكد قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي في رسالة الى مؤتمر الصلاة العام الـ31، على اداء الصلاة في اول وقتها بإنتباه وحضور القلب.

العالم - ايران

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأنه انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات الدورة الـ31 لمؤتمر الصلاة العام في بجنورد، بحضور رئيس مقر الصلاة في ايران حجة الاسلام والمسلمين محسن قرائتي.

وفي ما يلي نص رسالة قائد الثورة الاسلامية لهذا المؤتمر:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله أن سلسلة اجتماعات الصلاة المباركة استمرت على مر السنين، وقد بارك هذا العمل الصادق حجة الاسلام قرائتي (دامت افاضاته) وكما هو متوقع استمر ونأمل أن تستمر بركاته.

وهنا ،نصيحتي الأساسية هي: أولا، أداء الصلاة في أول وقتها؛ وثانياً، محاولة الحفاظ على ادائها بانتباه وحضور القلب.

وعلى المصلي أن يعلم انه يخاطب من هو مالك الكون كله وملك يوم القيامة.

وبهاتين الخاصيتين ، يكون للصلاة تأثير على قلب المصلي وروحه، ثم على تصرفاته الشخصية والاجتماعية.

واخص الشباب بهذه النصيحة أكثر من غيرهم، ونأمل أن يشمل توفيق الله حالهم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السيد علي الخامنئي

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