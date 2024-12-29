حماس: "إسرائيل" ترفض الانسحاب الكامل من غزة

العالم-فلسطين

وقال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، في تصريحات تليفزيونية، إن "إسرائيل ترفض الانسحاب الكامل من قطاع غزة ووقف العمليات العسكرية في المفاوضات".

وأكد حمدان، أن الحركة "ذهبت إلى أقصى مرونة بشأن الأسرى شريطة وقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب الشامل والإغاثة والإعمار دون شروط".

وأكد حمدان، أن الحركة "ذهبت إلى أقصى مرونة بشأن الأسرى شريطة وقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب الشامل والإغاثة والإعمار دون شروط".

وأضاف أن الحركة "أجرت اتصالات مع الوسطاء، ومع تركيا وأطراف أخرى لحشد موقف دولي يُلزم الاحتلال بوقف إطلاق النار"، متابعا: "العدو يقول إنه غير مستعد للانسحاب الكامل من القطاع ووقف العدوان ويقف عند هاتين النقطتين".

ونفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس السبت، ما يتردد عن أن إسرائيل وحركة حماس تقتربان من صفقة رهائن محدودة كبادرة استعداد لدخول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وفي وقت سابق، صرحت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، بأن نتنياهو يختلق الذرائع لعدم إتمام صفقة تبادل الأسرى مع حماس.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن ذوي عائلات الأسرى الصهاينة في بيان لهم، أن نتنياهو يخرب صفقة التبادل، ويجب التوصل لصفقة تعيد جميع المخطوفين إلى أهاليهم.