الضربات اليمنية على 'إسرائيل' وفشل اعتراضها

العالم - بانوراما

وفشلت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية في اعتراض الصاروخ الذي سقطت شظاياه في مستوطنة موديعين بمحيط القدس المحتلة. وأعلنت هيئة البث العبرية إصابة اثني عشر شخصا خلال محاولة الهروب إلى الملاجئ، وقالت إن تسعة آخرين أصيبوا بالهلع.



وقال المتحدث باسم القوات اليمنية المسلحة العميد يحيى سريع إن القوات المسلحة نفذت عمليتين عسكريتين على هدفين للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة.



ورفضا للعدوان المتواصل على قطاع غزة، خرجت تظاهرات تحت شعار 'ثابتون مع غزة.. بهويتنا الإيمانية ومسيرتنا القرآنية'. وأكد اليمنيون على وقوفهم مع غزة ضد الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المتواصلة لإبادة الشعب الفلسطيني.

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